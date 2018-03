Refonte en profondeur du réseau de la Société des transports

Dès le 9 avril, les usagers du transport en commun de Saguenay devront changer leurs habitudes de déplacements. La Société de transport du Saguenay (STS) modifie ses trajets dans l'arrondissement de Chicoutimi dans le but de stimuler l'achalandage.

Le principal changement tient à l’ajout d’un trajet direct du sud au nord sur le boulevard Talbot.

« On parle beaucoup de la 175, qui fera l’axe Talbot. Mais la refonte qu’on fait c‘est tous les quartiers de Chicoutimi Sud où il y aura plus de fréquence », explique le directeur général de la Société de transport du Saguenay, Jean-Luc Roberge.

La STS élimine essentiellement le système de boucles, qui forçait les usagers à transférer au centre-ville. Les nouveaux trajets seront plus linéaires et les transferts seront plus simples.

Jean-Luc Roberge soutient qu’il s’agit de la plus importante refonte du réseau de la STS en 15 ans.

« Nous voulons le faire sans que ça coûte plus cher aux contribuables », assure M. Roberge.

Des journées d’information auront lieu les 4 et 5 avril prochain pour aviser les usagers. Des dépliants sont aussi disponibles dans les autobus de la STS.