Résolu veut employer davantage de femmes

Produits forestiers Résolu (PFR) veut accroître le nombre de femmes parmi ses travailleurs. Pour ce faire, la compagnie intensifie sa promotion auprès de la gent féminine.

L'entreprise compte actuellement 190 employées dans ses usines du Québec et de l'Ontario, ce qui représente seulement 7 % de la main-d'œuvre.

« On espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce nombre puisse augmenter de façon importante parce que les femmes représentent quand même 50 % de la population et nous offrons des emplois de qualité et sécuritaires », mentionne le porte-parole de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn.

PFR a même posé une affiche devant l'usine de Dolbeau-Mistassini où on peut lire « Bienvenue aux femmes ».

M. Blackburn admet que l'industrie forestière n'a jamais été un secteur attirant pour les femmes, mais il affirme que les temps ont changé et que PFR offre des emplois intéressants pour tout le monde.

« L’industrie s’est modernisée au cours des années et ce n’est plus comme c’était il y a 20 ou 30 ans, explique-t-il. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’améliorations qui ont été faites. »