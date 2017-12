Rue Racine Records : une nouvelle maison de disques à Saguenay

Le centre-ville de Chicoutimi accueille désormais la toute première maison de disques régionale. Rue Racine Records produit des groupes de musique régionaux et en fait la promotion.

Même si la salle de spectacle le Sous-bois a fermé ses portes récemment, la musique y résonne toujours. Maintenant, on y entend les échos de la toute nouvelle maison de disques nommé Rue Racine Records, installée il y a à peine un mois.

Ce label permettra aux groupes régionaux de se faire une place sur la scène musicale québécoise, explique le coordonnateur du projet, Alexandre Bédard.

« Où veulent-ils aller avec ce projet-là? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? On les accompagne à travers ce chemin et lancer un album c'est un long processus et on est une entreprise de services donc si on n’est pas capable de faire le travail on va aller chercher des gens ailleurs qui eux sont capables. »

On va essayer de couvrir la palette complète d'un enregistrement d'album. Alexandre Bébard, coordonnateur du projet.

Jayana Auger et Guillaume Lessard, du groupe de musique almatois Vice E Roi, prévoient d'ailleurs enregistrer leur premier album dans un nouveau studio à Alma avec l'aide de Rue Racine Records.

« En tant qu'artistes des fois on se dit que ça peut juste marcher si on est à Montréal. Ça peut juste fonctionner une fois rendue là-bas, à Québec ou à Montréal. Là, ça nous donne un peu d'espoir et on se dit qu'on va avoir notre label à nous aussi », raconte Jayana Auger, groupe Vice E Roi.

Une première compilation de chansons provenant des huit groupes affiliés à Rue Racine Records paraîtra le 30 décembre.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu