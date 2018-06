Saguenay accordera un permis de démolition pour l’ancienne cartonnerie

La Ville de Saguenay doit émettre d'ici vendredi une autorisation pour permettre la démolition de l'ancienne usine de Graphic Packaging dans l'arrondissement de Jonquière.

De son côté, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a approuvé mercredi le plan de réhabilitation qui porte sur le démantèlement des bâtiments.

« Le permis est émis au propriétaire du terrain, donc à Bayshore. Vous comprendrez qu’on ne peut pas émettre un permis à un autre propriétaire. On a eu une lettre du ministère de l’Environnement nous confirmant que les choses allaient bien et que tout avait été accepté et que Graphic Packaging avait jusqu’au 29 juin pour déposer le plan de réhabilitation », explique Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière.

Le député péquiste de Jonquière demeure vigilant.

On va se réjouir quand on va voir la pépine dans la cour qui va donner des coups sur le bâtiment. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Sylvain Gaudreault ne sera satisfait que lorsque la démolition va commencer.

« Il faut que la compagnie accorde des contrats. Il faut que les travailleurs soient sur le chantier. Alors, on est en train de surveiller ça. C’est une bonne nouvelle les permis, mais vous savez, vous pourriez avoir le goût de rénover votre maison, de demander un permis, mais vous allez commencer les travaux seulement l’automne », souligne le député.

L'entreprise Bayshore, qui a racheté l'usine de Graphic Packaging de Jonquière, doit plus de 2 millions de dollars à la Ville de Saguenay.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/729581/avenir-cartonnerie-jonquiere

Depuis sa fermeture en 2015, l’ancienne cartonnerie a été le théâtre de nombreux méfaits.

Par ailleurs, un homme est mort après avoir fait une chute dans l'ancienne usine en mars 2017.