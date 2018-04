Saguenay donne le feu vert à une étude sur le projet d’amphithéâtre

Saguenay accorde un montant de 100 000 $ pour la réalisation d'une étude pour le projet de nouvel amphithéâtre sportif sur le terrain de l'ancienne zone ferroviaire de Chicoutimi.

La décision a été prise par l'exécutif de la Ville, jeudi avant-midi, à la suite de la demande déposée mercredi par le conseil d'arrondissement de Chicoutimi.

Les conseillers municipaux Michel Thiffault et Raynald Simard ont été nommés au comité qui sera responsable du suivi de l'étude.

Conseiller de l'arrondissement de Jonquière, Michel Thiffault s'était prononcé contre le projet d'amphithéâtre appelé à remplacer le Centre Georges-Vézina.

L'étude doit inclure le projet de réfection de l'autogare de la rue Racine.

« Ce sont des documents dont on a besoin pour pouvoir monter auprès des différents gouvernements et voir quelles sont les subventions qui seraient admissibles. On est conscient, on est responsable, on sait qu’on a une dette, on n’a aucun désir de l’augmenter, mais, en même temps, on a des besoins pour l’avenir et comme conseil, on doit avoir cette vision de développement », explique la mairesse de Saguenay, Josée Néron.