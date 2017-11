Saguenay : Josée Néron  en avance selon un sondage

La chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Josée Néron, ne cache pas sa satisfaction devant un nouveau sondage qui montre qu'elle creuse l'écart dans la course à la mairie de Saguenay.

Ce sondage Segma recherche réalisé pour Le Quotidien et Kyk Radio X lui donne presque dix points d'avance sur son plus proche rival. Après répartition des indécis, Josée Néron creuse l'écart avec 41,2 % des intentions de vote contre 31,9 % pour Jean-Pierre Blackburn. Arthur Gobeil récolte 17,8 %, contre un maigre 9,2 % pour Dominic Gagnon.

Le sondage téléphonique a été réalisé du 27 au 31 octobre auprès de 620 répondants. Il comporte une marge d'erreur de 3,9 %.

Réactions

La chef de l’ERD indique que les résultats concordent avec les données récoltées par son équipe.

Son plus proche adversaire, Jean-Pierre Blackburn, a choisi de commenter le sondage plus tard en journée. Il a convoqué la presse en après-midi.

Pour sa part, Arthur Gobeil est heureux de sa remontée dans les intentions de vote et de l’écart qu’il creuse avec le candidat du Parti des citoyens (PCS).

Je suis content parce qu’on a fait du cheminement. Pour nous, les trois derniers jours sont importants et on va être là.

Dominic Gagnon, lui, refuse de baisser les bras. Il ne concède pas la victoire, mais met l’accent sur son équipe.

On demeure confiant. On sait que la pente va être difficile, on est réaliste.

Dominic Gagnon, chef du PCS