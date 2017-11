Saguenay : les candidats à la mairie en quatre questions

Découvrez les candidats à la mairie de Saguenay sous un angle plus personnel. L'animatrice de Style libre, Doris Larouche, les a reçus à tour de rôle à l'émission pour en connaître davantage sur leur parcours et leur personnalité. Voici un résumé de leur entrevue.

Jean-Pierre Blackburn, candidat indépendant

De quel milieu familial venez-vous?

Mon père était charpentier-menuisier, ma mère couturière. C’était toujours le mode travail. Le souvenir le plus lointain que j’ai avec la politique, c’est mon grand-père qui avait été maire de Chambord et il m’appelait M. le ministre.À l’adolescence et au Cégep, je ne pensais pas faire de la politique. J’étais un peu gêné. J'ai peut-être commencé à m'y intéresser lorsque je suis devenu directeur général du Centre des affaires Racine à Chicoutimi. J’ai côtoyé le milieu politique avec le maire Henry Girard et par la suite le maire Ulric Blackburn.

Quels ont été vos premiers engagements?Étant jeune, je ne m'engageais pas socialement parce que je travaillais. Entre mes cours, j’enseignais et les fins de semaine, je travaillais dans un petit restaurant. C’est moi qui devais m’arranger. C’est moi qui payais mes vêtements et très jeune j’étais fonctionnel, débrouillard.Personnages inspirants? Brian MulroneyLe dernier livre que vous avez lu?

On dit toujours qu’il n’y a pas de rose sans épines, de Myriam Lefebvre

Josée Néron, chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD)

De quel milieu familial venez-vous?Je suis la septième d’une famille de neuf enfants. Mon père était entrepreneur en construction. Mon grand-père était le surintendant du pont Sainte-Anne. J’avais une maman qui était à la maison, mais c’était une journaliste pour le journal La Patrie à Montréal qui s’est marié à 33 ans. Même si elle était mère au foyer, c’était très important pour elle d’être impliquée dans la société.Quels ont été vos premiers engagements?Très jeune, j’étais présidente de classe. À 18 ans, j’étais dans le Club Kiwanis. J’étais de toutes les organisations des collations des grades, des bals de finissants, etc. Pour moi, ça faisait partie de ma vie d’être impliquée et de lever la main lorsque quelque chose demandait un peu d’implication sociale. Lorsque j’ai été mère de famille, j’ai été présidente, trésorière, soit du comité d’école, soit de fondations. J’ai toujours été là.Personnages inspirants? Claire Kirkland-Casgrain et Winston ChurchillLe dernier livre que vous avez lu?Saguenay sous l’administration Tremblay, de Jacques Pelletier

Arthur Gobeil, candidat indépendant

De quel milieu familial venez-vous?Mon père est décédé quand j’avais 10 ans. On avait une ferme familiale à La Baie et j’étais le seul garçon, avec sept filles. Donc, me lever à 4 h du matin, aller tirer les vaches, je l’ai fait pendant un bon bout de temps.J’ai doublé ma 6e année, j’ai travaillé à l’extérieur dans l’hôtellerie. Je suis retourné à l’école, mais à ma première année de Cégep, j’ai eu six échecs sur six, donc j’ai arrêté l’école encore une fois. J’ai travaillé dans les bars. Quand j’ai recommencé l’école, j’avais bien compris. J’ai fait beaucoup de sport aussi. Le judo m’a donné une autodiscipline sévère. Dans l’échec, tu es le seul responsable. Dans le succès, tu es le seul responsable également.

Quels ont été vos premiers engagements?Je n'ai jamais pensé être politicien. Quand j’ai recommencé l’école, j’ai repris mon Cégep et je me suis inscrit à tous les niveaux de judo mais j'ai du choisir entre la ceinture noire et passer mon examen de comptable agréé. J’étais le premier à enseigner les cours de judo à l’UQAC. J’étais sur des conseils d’administration. Mes implications ont commencé de bonne heure à l’université.

Personnages inspirants? Mohamed AliLe dernier livre que vous avez lu?

Le carnet de vie, d'Alain Williamson

Dominic Gagnon, chef du Parti des citoyens de Saguenay

De quel milieu familial venez-vous?J’ai été choyé par la vie. Mes parents me supportent encore aujourd’hui. Mon père a été directeur d’école pendant 30 ans à la Polyvalente de Jonquière et a terminé à la Polyvalente Arvida. Ma mère était enseignante dans la même école et quand il a été transféré, elle a transféré aussi à la Polyvalente Arvida. À un moment donné, on s'est retrouvé tous les trois à la Polyvalente Jonquière.Quels ont été vos premiers engagements?À 6 ans, j’ai fait mon premier porte à porte tout seul. J’étais dans les 4-H. On avait fait un berce-o-thon et il fallait amasser de l’argent. À partir de là, à chaque fois qu’il y avait occasion d’implication sociale, ça m’a attiré. Le côté sportif m’a attiré aussi pendant une belle période de ma vie, d’où mon intérêt pour les saines habitudes de vie.Personnages inspirants? Lucien Bouchard et Barack Obama

Des livres à suggérer?Transcender l’inévitable, de l’infirmière saguenéenne Guylaine PerronLa vie intégrale, ouvrage collectifUn cœur pour la vie, de Martin Juneau