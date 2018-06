Saint-Félicien vibre au son des régates

Les amateurs de moteur, de vitesse et de bruit sont servis cette fin de semaine au Lac-Saint-Jean. Les 13e Régates de Saint-Félicien battent leur plein et plus d'une centaine de spectateurs sont au rendez-vous.

En tout, 75 équipes participent aux courses d’hydroplanes sur la rivière Ashuapmushuan.

Saint-Félicien est l'une des huit étapes du circuit international de la Hydroplane Racing League.

On a ici environ 75 maniaques qui viennent de partout aux États-Unis, il y en a qui font 23 heures d'auto pour venir nous trouver avec leur embarcation. Réjean Côté, président des Régates de Saint-Félicien

Les bolides qui s'affrontent doivent faire de nombreuses fois le tour d'une piste aménagée sur l'eau. Certains bateaux peuvent atteindre une vitesse de 275 km à l'heure.

C'est la vitesse, l'adrénaline... L'ambiance quand on est dans le pit [au puit], l'entraide avec les coéquipiers dans le fond. Marc Lecompte, participant

Malgré une grève des grutiers sur les chantiers de construction, des propriétaires étaient tout de même présents pour déposer les embarcations sur la rivière Ashuapmushuan.

Selon le président de l’événement, ils ont participé aux festivités à titre de bénévoles.

« On a des gens qui opèrent leurs grues, ils sont propriétaires des grues. Ils ont vérifié tout de même auprès de leur syndicat et ils ont compris l'événement comme n'étant pas un chantier de construction, c'est un événement dans lequel ils viennent bénévoles », ajoute Réjean Côté.

Les passionnés seront de retour au Québec le 13 juillet pour les Régates de Valleyfield.