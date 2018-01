Sauvetage 101 dans les eaux glaciales de la rivière aux Sables

Une équipe de cinq sauveteurs se sont aventurés sur les glaces de la rivière aux Sables à Jonquière samedi matin pour s'exercer à agir en situation d'urgence.

Emmitouflés dans de gros habits jaunes, les élèves se sont jetés à l’eau pour apprendre à sortir une personne de l’eau à l’aide d’une embarcation ou de pics à glace.

Les sauveteurs pourront ensuite devenir bénévoles pour Sauvetage 02 lors d’accidents.

D’ailleurs, le formateur Thierry Gaudron constate qu’il y a de plus en plus d’accidents dans la région.

« C’est fréquent, je vous dirais, il y en a environ un par mois. Avec les nouvelles tendances, les gens s’aventurent de plus en plus, ils prennent de plus en plus de risques, pas parce qu’ils le veulent, mais parce que l’équipement le permet », explique-t-il.