Se réapproprier l'éducation

Le défi de l'éducation pour les Autochtones se décline sur plusieurs plans. D'abord, comme elles aspirent à l'autonomie, les nations autochtones ont un urgent besoin de ressources compétentes pour y parvenir et, par la suite, en assurer la pérennité. L'éducation forme aussi des citoyens – dans ce cas, elle doit enseigner l'histoire, la culture et la langue qui sont propres à chaque nation – alors que l'expérience traumatisante des pensionnats a plombé les vertus de l'instruction. Enfin, l'éducation formelle dans la société non autochtone doit reconnaître les besoins particuliers de l'étudiant autochtone. Ce sont quelques réponses à ces défis qui sont illustrées dans le dossier qui suit. Bonne lecture!

La médecine et le droit à la portée d'étudiants autochtones

Grâce à une initiative de quatre universités du Québec, une trentaine d'Autochtones grossiront les rangs de la profession médicale au cours des prochaines années. Ces nouveaux médecins ont pu bénéficier d'un accès privilégié au doctorat en médecine grâce au Programme de formation de médecins des Premières Nations et des Inuits du Québec. VOIR LA SUITE »

L'éducation postsecondaire au Nunavut grâce à des partenariats

Le gouvernement du Nunavut mise sur les partenariats avec des universités canadiennes afin de mettre en place des programmes basés sur son territoire. En septembre, 25 étudiants ont entamé leurs études de droit à Iqaluit. VOIR LA SUITE »

L'UQO veut davantage de diplômés autochtones

Les étudiants autochtones de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) auront d'ici trois ans accès à des services mieux adaptés à leur réalité et à leurs besoins. VOIR LA SUITE »

Récompenser la persévérance avant les notes

Maude Amyot est la première Autochtone à recevoir le prix Claude-Kistabish, remis par le Bureau des bourses d'études de l'Université de Montréal pour reconnaître les efforts et la persévérance d'un étudiant fraîchement diplômé. VOIR LA SUITE »

De plus en plus d'Autochtones à l'Université de Winnipeg

Le nombre d'étudiants autochtones inscrits cette année à l'Université de Winnipeg a augmenté par rapport à 2016-2017, selon l'établissement. VOIR LA SUITE »

Le centre Kitci Amik de Lac-Simon aura pignon sur rue à Val-d'Or

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont inauguré le nouveau pavillon urbain en compagnie de la chef de la communauté autochtone située à une trentaine de kilomètres de Val-d'Or. VOIR LA SUITE »

Inuits à l'école : raccrocher en jouant dehors

C'est la fin des classes cette semaine pour les élèves partout au Canada. Chez les jeunes Inuits, le simple fait de finir l'année est une réussite. VOIR LA SUITE »

« Je le fais pour ma fille » : une ex-prisonnière retourne aux études

Megan Mandes est une jeune femme exceptionnelle qui défie le destin. Neuf mois après sa sortie de prison, elle a commencé en septembre ses études postsecondaires au Collège Yellowhead Trail, à Edmonton. VOIR LA SUITE »

De futurs médecins : sources d'espoir pour les jeunes Autochtones

Il y a des étoiles dans les yeux de Geneviève Lavoie et de Pascale Ouellet-Dufour quand elles parlent de leurs racines autochtones.VOIR LA SUITE »

Rentrée des classes pour de jeunes Autochtones à Chicoutimi-Nord

Le projet a bien failli ne jamais voir le jour, faute de fonds. Mais finalement, une vingtaine de jeunes Autochtones fréquentent depuis la rentrée l'école Des Quatre-Vents, de Chicoutimi-Nord, pour suivre un programme éducatif spécialisé.VOIR LA SUITE »