Séduire les yeux et les papilles : l'importance de l'étiquette d'un vin

Être vigneron ne se limite pas à produire du vin. Parfois, c'est le choix du nom et la conception de l'étiquette qui sont les étapes les plus compliquées.

Le Festival des vins de Saguenay attire des dizaines de milliers de personnes chaque année. C'est l'occasion idéale pour les producteurs d'exposer leurs plus belles bouteilles.

Certains amateurs sont justement influencés par le design des bouteilles.

« Si l'étiquette projette plus une belle image ou qu’elle m'attire, je vais être plus porté à aller l'acheter, c'est sûr et certain! », indique un festivalier.

D'autres consommateurs de vin soutiennent cependant ne pas regarder l’étiquette avant de faire un choix.

Pas du tout. L’habit ne fait pas le moine! Une festivalière

Si les étiquettes classiques sont synonymes de qualité pour plusieurs, les vignerons tentent de plus en plus de moderniser l'allure de leurs produits. Certains font même appel à des designers connus.

« Il y a un côté très moderne, très novateur et du coup le consommateur est curieux. Il va vouloir la prendre et déguster, voir ce que ça donne vraiment », explique la vigneronne Lise Gayraud.

« Souvent, le commun des mortels va être attiré vers une belle bouteille, une belle étiquette et tout ça. Donc il y a plusieurs vignerons qui vont y aller avec des noms de cuvée un peu sympathiques un peu rigolos, avec des étiquettes avec des animaux et tout ça, mais je dis souvent que c'est le jus qu’il y a dedans qui compte », conclut le porte-parole du Festival des vins de Saguenay, Philippe Lapeyrie.

D'après le reportage de Sarah Pedneault