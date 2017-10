Sylvain Gaudreault et Mireille Jean appuient Josée Néron

Les députés péquistes de Jonquière et de Chicoutimi, Sylvain Gaudreault et Mireille Jean, ont annoncé qu'ils appuyaient la candidate à la mairie de Saguenay et chef de l'Équipe du renouveau démocratique, Josée Néron.

Ils ont indiqué qu'elle était la candidate la mieux préparée pour diriger la ville.

Selon eux, c'est Josée Néron qui propose le programme le plus concret et réaliste.

C'est une femme que je respecte pour franchise, son honnêteté, son dévouement et sa persévérance. Mireille Jean, députée péquiste de Chicoutimi

« D'abord par son expérience. C'est la personne qui connaît le mieux les rouages de l'administration municipale. Je veux souligner, au cours des quatre dernières années, sa ténacité, sa patience et sa rigueur », souligne Sylvain Gaudreault.

Sylvain Gaudreault et Mireille Jean se sont adressés aux médias dimanche au Carré Davis d'Arvida.

L'ancien maire de Jonquière, Francis Dufour, était lui aussi sur place. Il avait déjà annoncé qu'il appuyait Josée Néron dans la course à la mairie de Saguenay.