Tournoi familial de Saint-Ambroise : une tradition sur glace

Depuis 38 ans, le temps des Fêtes rime avec le Tournoi de hockey familial de Saint-Ambroise. Encore cette année, une quarantaine de familles chaussent leurs patins pour fouler la glace de l'aréna Marcel-Claveau.

L'événement de l'année à Saint-Ambroise, c'est sans aucun doute le tournoi de hockey familial. Depuis 1980, les familles s'affrontent avec la même ferveur année après année, entre Noël et le jour de l’An.

Chaque jour, près de 1000 partisans viennent encourager l'une des quarante familles participantes. Au fil des ans, l'événement est devenu bien plus qu'un tournoi de hockey.

Jean-Marc Dallaire en sait quelque chose. Les premières éditions ont marqué de nombreux souvenirs.

« On avait rempli l'aréna ici, il y avait du monde jusqu'à l'autre bout. Ils n’avaient jamais vu ça dans le tournoi! Une finale contre les Bergeron. On avait gagné 2 à 1. C'était capoté! » raconte-t-il.

J'adore le hockey et je ne me lasse pas de ça. Hier, on a joué à 11 h, puis je suis reparti il était 11 h le soir. Je suis resté 12 heures!

Jean-Marc Dallaire, participant.