Tous les feux de forêt sont d’origine humaine cette année dans la région

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 100 % des feux de forêt allumés dans la région depuis le début de la saison sont d'origine humaine. L'organisation croit donc qu'ils auraient été, pour la plupart, évitables.

Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Alors que l’été commence à peine, la SOPFEU lance un appel à la prudence. L'organisation s'attend à une augmentation du nombre d'incendies au cours des prochains jours.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le risque d'incendie est très élevé. Il ne reste qu'un seul feu actif en ce moment sur notre territoire, celui qui a été allumé au nord de Girardville.

« Au total, 24 incendies ont affecté plus de 2532 hectares de forêt. Principalement, c’est l’incendie dans le nord de Girardville qui a la plus grande superficie parce qu’on parlait d’une superficie de plus de 2500 hectares de forêt », explique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.