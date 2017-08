Transport scolaire : la CS des Rives-du-Saguenay rectifie le tir

La Commission scolaire (CS) des Rives-du-Saguenay a été la cible de critiques mercredi. Les parents d'élèves inscrits dans un programme de sports-arts-études ont reçu un message les avisant, à une semaine de la rentrée scolaire, que le transport par autobus ne leur serait pas offert ni le matin ni le soir.

Un texte de Denis Lapierre

Les parents recevraient en lieu et place une compensation de 300 $, qui leur serait versée à la fin de l'année scolaire. Aussitôt, certains d’entre eux ont communiqué avec les directions des écoles concernées et ont dénoncé la situation sur les réseaux sociaux.

Jeudi, la Commission scolaire expédiait un rectificatif assurant qu'il s'agissait d'une erreur.

C’est vraiment une information erronée et incomplète en fait qui a été transmise aux parents et on a rectifié le tir.

Hélène Aubin, porte-parole, CS des Rives-du-Saguenay