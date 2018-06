Travaux routiers : Saguenay travaille à l’élaboration d’une carte interactive

La saison des travaux routiers est bien amorcée. À Saguenay, les conducteurs se butent souvent à des routes fermées sans avertissement.

Pour pallier la situation, la Ville veut offrir prochainement une carte interactive visant à informer les citoyens sur les différents chantiers en cours.

Ce type de carte existe déjà ailleurs au Québec dans plusieurs villes de taille comparable à Saguenay. Les cartes permettent de voir en un seul coup d’œil l’état des chantiers et ainsi, mieux planifier les déplacements.

Les grands usagers de la route pourraient grandement profiter de cet outil. Le chauffeur de taxi Gilles Couture, de Chicoutimi, croit qu’une information plus moderne simplifierait la vie de tous.

On est déjà en réseau numérique. Il ne manquerait pas grand-chose pour que ça vaille la peine et en même temps, monsieur et madame tout le monde pourraient en profiter.

Gilles Couture, chauffeur de taxi à Chicoutimi