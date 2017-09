Un accident force la fermeture préventive de la Via Ferrata à Rivière-Éternité

Un employé du Parc national du Fjord-du-Saguenay a été blessé après avoir fait une chute, jeudi, lors d'une expédition de pratique pour la Via Ferrata.

L'accident s'est produit non loin du parcours public de Via Ferrata, qui a été immédiatement fermé par mesure de sécurité et pour procéder à une inspection préventive des installations.

Le directeur du Parc national du Fjord-du-Saguenay, Jérôme Gourdon, refuse d'expliquer comment l'employé est tombé et à quelle hauteur il se trouvait sur la paroi rocheuse au moment de l'accident.

Une enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) est en cours.

L'employé blessé souffre de plusieurs fractures et est toujours à l'hôpital. Son état est stable et sa vie n'est pas en danger.

Cette personne avait déjà accompagné des groupes de Via Ferrata.

Le parcours sera rouvert au public dimanche.