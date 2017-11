Un autre incident grave à l’ancienne cartonnerie de Jonquière

Un homme dans la quarantaine a été gravement blessé samedi après-midi après avoir fait une chute de 12 mètres dans l'ancienne usine de Graphic Packaging dans l'arrondissement de Jonquière.

L'individu, qui se trouvait illégalement à l'intérieur de l'usine, a des vertèbres cassés et un poumon perforé. Selon la Sécurité publique de Saguenay, il serait encore hospitalisé.

On a trouvé l’individu conscient, mais tout de même mal en point dû à la chute à haute vélocité.

L’entreprise Bay Shore n’a pas porté plainte, ce qui clôt l’enquête policière.

Accès au site

Des clôtures de sécurité ont été installées à l’entrée de l’ancienne cartonnerie après la mort d'un homme dans les installations en mars 2017. Le site est cependant accessible aux piétons.

La Sécurité publique rappelle qu’il est interdit de se rendre sur les lieux et que les contrevenants s’exposent à des amendes ou des accusations de nature criminelle.

À l’occasion, les policiers reçoivent des appels du voisinage pour signaler la présence d’individus sur la propriété de Bay Shore.

Le conseiller municipal Jonathan Tremblay veut mettre en place d’autres mesures pour éviter que les gens puissent se rendre sur les lieux.

« On continue à mettre de la pression [sur] le ministère de l’Environnement. Il a procédé à l’installation d’une clôture, mais ce n’est pas suffisant », croit Jonathan Tremblay.

Ce dernier déplore que des individus puissent encore circuler sur les lieux.

On est quasiment dans l’urgence quand on parle de blessés graves ou de mort, on veut que ça bouge rapidement.

Jonathan Tremblay, conseiller municipal de Saguenay