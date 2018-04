Un camp au Mexique pour de jeunes triathlètes de la région

Des espoirs régionaux en triathlon sont de retour d'un camp d'entraînement à Cozumel au Mexique. L'objectif est de permettre aux triathlètes de commencer leur entraînement plus tôt alors que la neige est encore bien présente dans la région.

Durant une semaine, ils ont nagé, pédalé et couru afin d'être prêts en vue des compétitions qui débutent en mai.

« Plus on accumule de volume de vélo tôt dans la saison, plus on arrive prêt pour nos triathlons parce que la saison de triathlon commence assez tôt dans l'été », explique Léticia Tremblay, l’une des participantes.

C'est la première fois que le club Béluga quitte le pays pour un camp d'entraînement. Cozumel est un endroit de rêve pour les triathlètes puisque les conditions sont idéales.

« C'est un endroit qui est très sécuritaire au niveau du vélo. C'est une grande piste cyclable qui fait le tour de l'île, qui n'est pas du tout sur la même route les voitures, donc pour les jeunes, c'est assez gagnant. Ça nous a permis aussi de rouler des grandes distances parce que c'est plat. On a un bon challenge au niveau du vent, mais ça se fait bien! », de dire l’entraîneuse-chef du club, Aurélie Côté.

Le club pourrait répéter l'expérience l'an prochain. Avec le bassin de triathlètes qui est de plus en plus important dans la région, il est intéressant pour l'organisation de développer au maximum chacun de ses triathlètes.

D'après le reportage de Jessica Blackburn