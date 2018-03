Un concours pour stimuler l’entrepreneuriat

Un concours d'entrepreneuriat numérique vient d'être initié par la députée de Chicoutimi Mireille Jean, en collaboration avec la firme Le Moulin à Cie.

Le projet retenu bénéficiera d'une bourse de 3000 $, en plus d'un espace de travail pour une durée de 6 mois et d'un accompagnement professionnel.

L’objectif est d’inspirer les personnes à se lancer en affaire.

« Que ce soit des gens qui nous entoure, que ce soit au niveau légal, comptable, au niveau de la commercialisation, de la planification stratégique... on a tout ça à apprendre quand on est entrepreneur. Lorsqu’on commence, on n’a pas nécessairement toutes ces connaissances là. Donc, d’avoir un environnement qui facilite ou qui t’accompagne à ce niveau-là ça fait la différence », explique la député Mireille Jean.

Il s'agit du quatrième concours du genre organisé par la députée.

Les entrepreneurs intéressés ont jusqu’au 2 avril pour soumettre leur candidature.