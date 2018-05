Un jeune héros de Saint-Henri-de-Taillon honoré par Québec

Le jeune Xavier Tremblay de Saint-Henri-de-Taillon a reçu tout un honneur mardi.

Le gouvernement du Québec lui a décerné la médaille du civisme lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’Assemblée nationale du Québec.

Ça représente que j’ai été courageux, que j’ai bien agi et que j’ai sauvé ma famille. Xavier Tremblay

En décembre 2016, le garçon, alors âgé de 11 ans, a sauvé ses frères et sa mère des flammes.

Vers 23 h, un incendie s’est déclaré dans la résidence alors que la famille dormait. Xavier, qui était toujours éveillé, a gardé son sang-froid malgré la fumée intense dans la maison.

Il s’est empressé de réveiller ses proches.

« Je ne voyais plus rien. Je suis parti à courir dans la chambre de mon petit frère et je l’ai réveillé. Après ça, je suis allé crier à mon grand frère et il ne voulait pas se réveiller et là je l’ai brassé. Après ça, j’ai couru vite en bas et là, je vois que le plafond suspendu est en feu. Je pars à courir vers ma mère. Elle réussit à se réveiller. Il y avait de la boucane partout », raconte Xavier Tremblay.

Sans lui, la famille aurait pu être décimée dans l’incendie.

Pour la mère, c’est une fierté de voir son fils ainsi récompensé.

« Moi, je suis très fière de mon garçon. C’est une chose j’espère qui va arriver une seule fois dans sa vie. C’est quelque chose qu’on ne veut pas qui arrive tous les jours parce que ce n’est pas des événements plaisants, mais c’est une expérience qu’on a pu vivre toute notre famille au complet et voir. Ça va lui avoir apporté une richesse que d’autres enfants n’auront pas eu la chance d’avoir », explique Valérie Bouchard.

Xavier Tremblay aimerait aujourd’hui suivre les traces de son père en devenant pompier.