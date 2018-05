Un mort dans une poursuite policière à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Un homme de 22 ans est mort à la suite d'une poursuite policière survenue ce matin à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tout près du rang Sainte-Anne. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le conducteur d'une Honda Civic roulait à 123 km/h lorsqu'une policière de la Sûreté du Québec a décidé de pourchasser le véhicule.

Selon un témoin, le fuyard aurait accéléré et il aurait effectué plusieurs manoeuvres dangereuses.

« Il est passé à deux pouces de mon char pour me couper complètement et la policière était en arrière de lui et elle l'a poursuivi, mais elle a ralenti quand elle a vu qu'il n'y avait rien à faire. Elle a ralenti et elle l'a laissé aller l'autre bord du pont et quand je suis arrivé dans le détour tout était fait », explique Guy Temblay.

La poursuite policière se serait déroulée sur sept kilomètres.

Le fuyard aurait perdu le contrôle de sa voiture et serait entré en collision avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse. Un camion, qui a tenté d'éviter la colision, s'est retrouvé dans l'eau.

Une personne a été blessée légérement et une autre serait en état de choc.

Huit enquêteurs du BEI sont chargés d'enquêter sur cet accident.

La route est fermée dans les deux directions. La circulation est déviée par le rang Caron, soit la route 169.