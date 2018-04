Un nouveau comité sur le logement social à Saguenay

La Ville de Saguenay met sur pied un comité du logement social. Trois conseillers municipaux siègeront à cette table de concertation qui réunira élus et organisations dédiés au logement.

Le comité veut approfondir sa réflexion sur les besoins en logement social dans la municipalité.

L’organisme Loge m’entraide fait partie de ceux qui participeront aux discussions.

La coordonnatrice, Sonia Côté, qui multiplie les appels à l’aide depuis plusieurs années, est heureuse de voir que la Ville se préoccupe de cette question.

Elle aimerait toutefois qu'elle agisse plus rapidement pour créer de nouvelles unités de logement.

« Il y a actuellement de l'argent fédéral et provincial qui est sur la table au moment où on se parle et ça nous passe sous le nez parce que la Ville ne prend pas de décision pour aider le projet de Coop La Solidarité. Alors tout est vraiment inquiétant et questionnant sur la motivation de la ville. Est-ce qu'elle veut oui ou non développer du développement social ? », se questionne toujours Sonia Côté.

Nouvelles constructions

Dans le budget cette semaine, Québec a annoncé cette semaine la création de 3000 unités de logement social.

Le cabinet de la mairesse de Saguenay, Josée Néron, répond qu’il faut d’abord diminuer le taux d’inoccupation dans les logements actuels.

Selon la Ville, Saguenay a un des taux d’inoccupation les plus élevés parmi les villes comparables.

Le comité sera donc chargé de dresser le portrait de la situation du logement social et d’identifier des solutions.