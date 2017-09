Un portrait des Maisons des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un premier portrait des Maisons des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été dévoilé mercredi à Saint-Bruno. Une soixantaine de personnes provenant des milieux communautaires, de la santé et politique se sont réunies pour connaître les grandes lignes de l'étude et en discuter pour améliorer les services aux jeunes.

Vingt-sept maisons des jeunes dans la région ont été scrutées à la loupe. L’équipe de recherche s’est intéressée à divers aspects, comme le niveau de fréquentation, les activités offertes, les préoccupations des adolescents, le financement de ces maisons. Autant de sujets qui vont guider les priorités.

Selon le chargé de projet, Frédéric Beaulieu, ce portrait n’avait pas encore été réalisé dans la région.

On voulait avoir une espèce de photo du réseau des maisons de jeunes de la région pour fin de comparaison, pour une plus grande connaissance de la réalité, des pratiques, des modes de fonctionnement de ces organismes- là. Frédéric Beaulieu, chargé de projet

Pour Karine Bouchard, la présidente régionale du Regroupement des maisons de jeunes, « Les jeunes s'approprient leur milieu, ils connaissent vraiment c'est quoi leur maison de jeunes, ils ont un rôle décisionnel au sein de leur maison de jeunes ».

Des enjeux préoccupants

Au lendemain du rapport annuel de la Direction de la protection de la jeunesse, selon lequel le tiers des adolescents a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, les intervenants du milieu communautaire ne se montrent pas surpris.

Le portrait sur les maisons des jeunes démontre que les drogues et l'alcool sont des sujets qui préoccupent grandement cette clientèle.

« Je crois que l'étude est juste. Je n'ai pas de problématique de consommation présentement, mais les jeunes se questionnent et nous en parlent plus, parce qu'ils le voient à l'extérieur, donc on en discute plus en prévention », fait remarquer Martine Lambert, coordonnatrice de la Maison de jeunes de Saint-Prime.

Mis à part les drogues et l'alcool, les intervenants doivent travailler sur de nouveaux enjeux, comme le racisme.

Dans notre milieu, au Lac, on commence à avoir différentes ethnies qui commencent à venir à leur polyvalente. On commence à voir ça et les jeunes sont confrontés à ça. Je dirais que c'est quelque chose qu'on va travailler. Martine Lambert

Pour les maisons des jeunes de la région, les défis s'annoncent grands. Elles souhaitent notamment faire connaître davantage leurs services tout en consolidant leur budget.

D’après un reportage de Jessica Blackburn