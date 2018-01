Un programme de musique pour les CPE

La musique a de nombreux effets positifs sur le développement de l'enfant. En plus de la pratique musicale entre les murs des écoles, voilà maintenant qu'un programme éducatif musical est créé pour les CPE.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le Conservatoire de musique de Saguenay et le CPE La Cajolerie.

C'est facile de voir que ça allume des étincelles dans les yeux de certains enfants Mélissa Dufour, étudiante, Conservatoire de musique du Saguenay

Les jeunes apprivoisent la musique et les étudiants, de leur côté, vivent une expérience d'études fort enrichissante.

Certains musiciens devraient même donner quelques cours aux enfants. « Il y a plusieurs enseignants en herbe au conservatoire », rigole Nathalie Gobeil, éducatrice au CPE.

La collaboration entre petits et grands a déjà permis la concrétisation d'un important projet, un livre audio intitulé Courage Monsieur Castelet.

« En fait, c'est un livre d'histoire qui a été fait par les enfants, les éducatrices d'ici, on a vraiment regroupé tous nos talents. Mélissa a composé la musique, j'ai écrit le conte. On a fait la narration. Il y a aussi une éducatrice, Nancy Bouchard, qui a fait les illustrations. On est vraiment allés à la manière des livres de Disney où il fallait tourner la page en attendant la fée Clochette! », raconte Nathalie Gobeil.

D'après le reportage de Julie Larouche