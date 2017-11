Un projet de pavillon pour les cyclistes du boisé panoramique

Vélo Chicoutimi lance une campagne de financement participatif dans l'espoir de construire un pavillon d'accueil à proximité du boisé panoramique à Saguenay.

L'organisme veut ainsi doter le site d'infrastructures modernes pour accueillir les milliers d'usagers, cyclistes et randonneurs qui le fréquentent à longueur d'année et qui en font le deuxième parc le plus fréquenté de la ville.

Le projet de pavillon est pour l'instant évalué à 1,7 million de dollars, mais il faut d'abord réaliser les plans de ce bâtiment multiservices.

Le président du conseil d’administration de Vélo Chicoutimi, Jean-Robert Wells, indique que la construction comprendra des vestiaires et une grande salle communautaire. Il sera assez grand pour pouvoir accueillir des événements sportifs, comme des courses de vélo de montagne.

La première étape est de trouver 100 000 dollars pour réaliser les plans. L’organisme a déjà obtenu le soutien, notamment, de l’entreprise De Vinci, qui offre un vélo et une toile de l’artiste Kristine Girard. Les deux items feront l’objet d’un tirage à la fin de la campagne.

Jean-Robert Wells espère que le projet puisse se concrétiser avant longtemps.

Si je mettais mes lunettes roses, je dirais à l'automne 2018. On serait contents. Mais, d'après moi, ça va aller probablement dans l'année 2019. Jean-Robert Wells, président du c.a. de Vélo Chicoutimi

Le secteur du boisé panoramique devra aussi composer avec le projet d'expansion du site d'entreposage des boues rouges de Rio Tinto. Le projet inquiète un peu les responsables de l’organisme.

« Nous avons évalué qu'on perdrait 10 à 12 kilomètres de sentiers, mais vous comprendrez qu'on a 40 kilomètres de sentiers, explique M. Wells. Il y a d'autres très beaux secteurs qu'on n'a pas encore développés. »

Le projet de pavillon sera soumis au prochain conseil municipal. Vélo Chicoutimi voulait éviter de faire de son projet un enjeu électoral.

D'après le reportage de Denis Lapierre