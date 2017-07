Un succès sur toute la ligne pour le Festival des vins de Saguenay

Les organisateurs du Festival des vins de Saguenay estiment que le cap des 50 000 visiteurs aurait été franchi lors de la 11e édition, ce qui en ferait une année record pour l'achalandage.

Un texte de Chantale Desbiens

« Ç’a été une édition historique, affirme le cofondateur, Charles Boudreault. Ç’a bien commencé avec le jeudi avec environ trois fois plus de personnes qui sont venues que ce qu’on s’attendait. On en espérait autant, mais on s’est fait surprendre un peu. Et pour le reste de la fin de semaine, ç’a été totalement extraordinaire. »

Le point fort c’est le beau temps. On sentait que les gens avaient le goût de sortir. Charles Boudreault, cofondateur du Festival des vins de Saguenay

La température chaude et l'absence de pluie ont évidemment contribué au succès de la 11e édition de l'événement, où les festivaliers ont pu découvrir plus de 400 produits.

« Les vignerons viennent et veulent revenir, ceux qui ne sont pas venus veulent venir. Ils ont entendu parler des festivaliers qui posent des questions, qui sont de bonne humeur, la quantité de monde aussi c’est légendaire », souligne M. Boudreault.

Le spectacle de clôture avec François Chartier qui s’est transformé en DJ a également attiré les foules.

Les organisateurs assurent qu’il y aura une 12e édition du festival en 2018.