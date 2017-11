Un voleur prend la fuite en chaussettes

Après s'être introduit par effraction dans une résidence du secteur de Laterrière à Saguenay, un adolescent de 15 ou 16 ans s'est enfui en chaussettes, surpris par les propriétaires.

C'est un jeune de Laterrière qui se serait introduit par effraction dans une maison du Portage-des-Roches Sud dans la nuit de dimanche.

L'adolescent avait pris soin de retirer ses chaussures lorsqu'il est entré dans la maison par le vide sanitaire.

C'est son père lundi matin qui lui a demandé ce qu'il avait fait de ses espadrilles. Le garçon aurait alors avoué être l'auteur de l'intrusion.

Le père a contacté la police de Saguenay pour dénoncer son fils. Les enquêteurs ont rencontré le père de famille chez lui lundi après-midi.

Réveil brutal pour les propriétaires

La conjointe de Patrice Harvey a entendu le voleur alors qu’il se promenait dans la résidence de la rue Côté avec une lampe de poche. Elle a immédiatement réveillé son amoureux.

Ce qui est insultant, c’est d’arriver face à face avec quelqu’un dans ta propre maison. Patrice Harvey, propriétaire de la maison

M. Harvey l’a fait déguerpir et l’a poursuivi à l’extérieur. Dans sa course, il a toutefois chuté sur une plaque de glace et s’est blessé au visage. Il a dû recevoir des points de suture.

Sur le fait, c’est l’adrénaline qui embarque. Les deux fils se touchent et tu cours après. Sauf que là, maintenant, je réalise qu’il aurait pu arriver de quoi. Patrice Harvey, propriétaire de la maison

Les autorités rappellent que ce n'est jamais une bonne idée de tenter de se faire justice soi-même.

L'adolescent sera rencontré cette semaine par les enquêteurs de la Sûreté municipale de Saguenay et des accusations criminelles pourraient être portées contre lui au tribunal de la jeunesse.