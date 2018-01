Un zoo ambulant de passage à Jonquière

Arthur, le bébé paresseux, et ses amis, soit un jeune kangourou, une mouffette, une effraie des clochers, un grand-duc d'Amérique, un alligator, plusieurs serpents, des tarentules et des tortues sont de passage à Jonquière en fin de semaine.

Le Little Ray’s Reptile Zoo, un zoo ontarien, s’est installé à l’Hôtel Delta de Jonquière afin de permettre aux gens de voir plusieurs animaux exotiques de près.

Ce zoo est en fait le plus grand refuge d’animaux exotiques au Canada. L’organisation travaille de concert avec la Société canadienne de protection des animaux.

« Nous, on est un centre où on fait de la rescousse d’animaux exotiques. Donc, c’est souvent des animaux qui ont été abandonnés par leur famille ou les gens ne savent plus quoi faire avec. Nous, on leur offre une deuxième vie. 90% de tous nos animaux sont des animaux qui proviennent de familles et on leur trouve une nouvelle famille à la suite », explique une des préposées du zoo, Catherine Rancourt.