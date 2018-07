Une athlète d’Hébertville aux Championnats du monde d’ultimate frisbee

L'athlète jeannoise Virginie Maltais a de quoi être fière. Son équipe féminine d'ultimate frisbee est l'une des quatre équipes canadiennes qui participeront aux Championnats du monde d'ultimate frisbee au 14 au 21 juillet à Cincinnati, aux États-Unis.

Après avoir participé à une compétition de niveau international en Australie au début de l'année, les joueuses de l’équipe féminine IRIS se rendront aux Championnats du monde d’ultimate frisbee.

Cette compétition de haut niveau est présentée tous les quatre ans. Pour Virgine Maltais, originaire d'Hébertville, il s’agit d’une grande réussite.

« Il va y avoir des équipes meilleures que d'autres, plus élites que d'autres, ça, c'est certain. Du côté des États-Unis, ça va être très fort. Les équipes canadiennes aussi sont très fortes. Japon, c'est très fort, Colombie également, mais, c'est certain qu'il va y avoir des pays que ça va être un peu plus faible », raconte-t-elle.

L'athlète de 24 ans s’est initiée à ce sport spectaculaire avec les membres d'Alma Ultimate.

Richard Tremblay qui a été l'un de ses premiers entraîneurs souligne son immense talent.

Beaucoup d’intensité, de persévérance, c'est une athlète qui est arrivée pour jouer au ultimate, c'était déjà une athlète puis elle a pogné la piqure. Richard Tremblay, ancien entraîneur de Virginie Maltais

C'est la deuxième fois cette année que la jeune femme participe à une compétition internationale. En janvier, elle avait pris part aux Championnats mondiaux U24 en Australie. Selon elle, cette expérience lui sera fort utile.

Ça aide vraiment. Comment agir, comment gérer son énergie, comme prendre soin de son corps, parce que c'est une semaine de parties de ultimate jour après jour. Virginie Maltais, joueuse d'ultimate frisbee

Malgré le faible bassin de joueurs, le Saguenay-Lac-Saint-Jean forme régulièrement des athlètes d'élite dans cette discipline. Établie à Québec depuis quelques années pour ses études, Virginie espère que d'autres suivent ses traces.

« C’est du travail que ça prend pour développer le réseau dans les écoles secondaires, même dans les cégeps, à l'UQAC. Nous, à l'Université Laval, on commence beaucoup à travailler là-dessus », explique Virginie Maltais.

D'après le reportage de Frédéric Tremblay