Une autre guerre des déchets en vue au Saguenay-Lac-Saint-Jean?

La municipalité de Saint-Bruno menace de déposer une injonction le 1er décembre pour bloquer l'arrivée des déchets de Saguenay au site d'Hébertville-Station.

Le volume de déchets enfouis passera alors de 70 à 200 000 tonnes. De plus, 60 camions supplémentaires par jour passeront à Saint-Bruno, sans compter les problèmes d'odeurs déjà dénoncés par des résidents.

Le maire Réjean Bouchard explique en arriver à cette décision en raison des nombreux inconvénients subis par sa municipalité située à moins de quatre kilomètres du site d’enfouissement et devant le peu d'écoute de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean face à ses demandes de compensations.

On n’a pas le choix. On ne voudrait pas aller là, mais il n’y a aucune possibilité de pouvoir s’asseoir ensemble et de regarder pour un projet qui serait positif pour tout le monde.

Réjean Bouchard, maire de Saint-Bruno