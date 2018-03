Une bourse Objectif Scène revisitée, explique le porte-parole Maxime Desrosiers de Mordicus

Cette année, il n'y aura pas de jury pour décider qui repartira avec les prix de la bourse Objectif Scène. Ce sont plutôt ceux qui donnent les six prix qui choisiront les artistes récipiendaires.

La 11e édition de la bourse Objectif Scène se tiendra le 14 juin. Les artistes du monde de la musique, de la danse et du théâtre de la région ont jusqu’au 6 avril pour s’inscrire.

Le porte-parole du concours, le chanteur du groupe Mordicus, Maxime Desrosiers, invite tous les artistes de la région à participer.

Il a lui-même participé trois fois à cette bourse.

« On était au début du groupe la première fois. La deuxième fois, on s’est planté un petit peu. On n’était pas vraiment… On ne savait pas vraiment où ce qu’on s’en allait avec tout ça. Mais, la troisième fois, on l’a gagnée! », rigole-t-il.

Ça a été un tremplin pour nous. Ça va au-delà de la bourse. C’est tout le temps de la visibilité pour nous. Ça donne un petit peu de notoriété, de crédibilité au projet Maxime Desrosiers, porte-parole de la bourse Objectif Scène et chanteur de Mordicus

Il estime que les artistes doivent bien mesurer l’importance des concours dans les milieux comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Je pense que c’est important quand tu évolues loin des grands centres de profiter de ces scènes-là et de ces vitrines-là. »

Un troisième album pour Mordicus

Après deux ans d’écriture, le prochain album de Mordicus sortira le 1er juin. L’album est en enregistrement.

« On est en train de mettre la touche finale », affirme Maxime Desrosiers.

L’album est entièrement réalisé par les membres de Mordicus avec l’aide de Marc-André Tremblay au son et de Chafik des Colocs aux textes.

Il y aura deux collaborations avec le Quatuor Saguenay sur le disque.