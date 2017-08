Une bouteille à la mer retrouvée 17 ans plus tard sur l'île Verte

C'est en marchant sur la grève de l'Île Verte afin d'y ramasser les déchets amenés par les vagues que Maude Lavigne a fait la découverte d'une bouteille lancée à la mer. Son père y possède un terrain depuis 1978 sur le flanc nord. Chaque fin de semaine, elle s'y rend pour compléter des démarches qui lui permettront éventuellement de posséder son propre terrain sur l'île.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

29 juillet dernier. Armés de deux sacs à ordures et déterminés à les remplir, Maude Lavigne et son ami Jean-François font la découverte d’une bouteille de plastique hors de l’ordinaire : une bout de papier roulé se trouve à l’intérieur.

C’est bel et bien une lettre.

On a eu de la difficulté à enlever la ficelle sans abîmer le papier parce qu’il était imbibé d’eau. On l’a installé au soleil pour qu’il sèche. Vingt minutes après, on n’était plus capable d’attendre.

Maude Lavigne, riveraine de l'île Verte