Une équipe de curling junior d’Alma cause la surprise au championnat provincial féminin

L'équipe junior de curling Gagné a accompli ce que personne n'avait prédit, pas même ses quatre joueuses: remporter le championnat provincial féminin. Sous peu, elles se frotteront aux meilleures lors du prestigieux Tournoi des Coeurs en Colombie-Britannique.

Émilia Gagné, Chloée Arnaud, Mélina Perron et Marie-Pier Harvey font la fierté du Club de curling Riverbend situé à Alma.

« Je ne le réalise pas encore pour ma part qu'on est rendues là et qu'on soit rendues à un si haut niveau. J'allais vraiment là juste pour prendre de l'expérience », raconte Marie-Pier Harvey, l’une des joueuses de l’équipe Gagné.

Les joueuses âgées de 17 à 19 ans expliquent leur victoire par le fait qu'elles se sont présentées au tournoi sans stress et sans attentes. C'est dans ce même état d'esprit qu'elles comptent participer au Tournoi des Coeurs Scotties, qui aura lieu du 27 janvier au 4 février en Colombie-Britannique. La capitaine de l'Équipe Gagné, Émilia Gagné

C'est certain que d'aller gagner là-bas, ce serait un rêve, mais il ne faut pas se compter de mensonges non plus parce que ça va être une grosse semaine assez difficile. Émilia Gagné, capitaine de l’équipe Gagné

Avec les médias et la foule, pour l'entraîneur de l'équipe, Joël Gagné, le défi sera aussi de gérer toute l'attention.

« Quand on va dans les championnats juniors, les gradins ne sont pas nécessairement très remplis alors que là, plus la semaine va avancer aux Scotties, à Penticton, les gradins vont se remplir et il va y avoir beaucoup d'ambiance. Ça va être quelque chose à gérer aussi avec les filles, avec l'équipe », explique l’entraîneur de l’équipe féminine, Joël Gagné.

Cette expérience permet même aux jeunes joueuses de rêver de participer un jour aux Jeux olympiques.

D’après le reportage de Mélissa Paradis