Une formation sur le climat de travail pour les commissions scolaires de la région

Plus d'une quarantaine de commissaires et gestionnaires des quatre commissions scolaires de la région ont assisté à leur rencontre annuelle samedi à Alma pour une journée de formation sur le climat de travail. Une formation qui tombe à point alors que certaines commissions scolaires de la région ont vécu des crises et des controverses au cours des derniers mois.

« Lorsqu'il y a un conflit, comment doit-on le gérer? Lorsqu'il y a des faits, ces faits ne sont pas toujours la vérité, il faut aller plus loin, il faut creuser. C'est pour ça que les commissaires sont confiants qu'on a besoin d'avoir une formation, on a besoin d'avoir plus d'outils pour nous aider à cheminer », explique la présidente du conseil régional des commissions scolaires, Roxanne Thibeault.

Ce type de formation prend tout son sens, après qu'aient éclaté des scandales au sein de la gouvernance de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay dans les derniers mois.

Même si les commissions scolaires ont été malmenées dans l’opinion publique, le président provincial de la fédération, Alain Fortier, reste positif.

« Sa présidente, Madame [Liz S.] Gagné prend des bonnes décisions avec son conseil des commissaires pour s'assurer que la commission scolaire est sur la bonne voie. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de construire dans cette commission scolaire là et que ça va faire école si jamais ça se passe ailleurs, parce que ça peut toujours arriver, on va être capable de s'appuyer sur ces expériences-là », estime Alain Fortier.

D’après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu