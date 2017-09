Une maison isolée avec de la paille à Saint-Félix-d'Otis

Un couple de Saguenay a décidé d'utiliser de la paille et du bois pour réaliser son projet de maison écologique.

Marie-Hélène Côté et Sylvain Lavoie ont aménagé leur nouvelle demeure à Saint-Félix-d’Otis.

« Au départ mon conjoint et moi, on avait chacun grand rêve. Le mien, c'était vraiment d'habiter en nature et d'avoir un milieu sain. Mon conjoint voulait avoir une maison écoénergétique et autonome. On a donc marié nos deux rêves ensemble », explique Marie-Hélène Côté.

Les autoconstructeurs ont isolé leur résidence avec des ballots de paille et utilisé du bois pour la charpente. Ils ont pensé à tous les détails afin de réduire leur empreinte écologique autant que possible.

Pour réaliser un tel projet, Sylvain Lavoie a suivi une formation de plusieurs semaines pour apprendre cette nouvelle technique de construction.

Une facture d'électricité à la baisse

Ce type d’isolation réduit les coûts d'énergie tout en permettant un bon contrôle du taux d'humidité.

Leur projet a inspiré des curieux de plusieurs régions du Québec. Le couple continue d’accueillir des visiteurs pour leur montrer les installations. La semaine prochaine, des gens de Québec et de Montréal doivent venir visiter le chantier.

Le couple prévoit avoir terminé la construction de sa maison écologique d’ici le printemps.

D’après le reportage de Jessica Blackburn.