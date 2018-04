Des centaines de femmes se font photographier partout à travers le Québec, et même au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ce dimanche dans le cadre d'« Une pose pour le rose ». Près de 200 photographes ont joint le mouvement initié par Marilyne Bouchard de Saguenay.

L’évènement sert à amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. La fondatrice de l'évènement, la photographe Marilyne Bouchard de Pigment B, a réussi à réunir des centaines de bénévoles partout dans la province pour cette deuxième édition.

Les femmes peuvent se faire photographier pour 20 $ et l’argent est entièrement remis à la cause du cancer du sein.

Au studio de Pigment B seulement, 200 femmes ont réservé leur place.

Elles peuvent se faire maquiller et coiffer pour une petite somme, tout ça dans le but d’amasser le plus d’argent possible pour la cause.