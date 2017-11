Une violente collision fait un mort à Saint-Gédéon

Une violente collision entre un poids lourd et une automobile a fait un mort à Saint-Gédéon jeudi soir.

L’accident s’est produit sur la route 170 vers 21h45 à la hauteur des Serres Dame Nature.

Selon la Sûreté du Québec (SQ) le conducteur de la Honda Civic aurait dévié de sa voie pour aller percuter de plein fouet le camion semi-remorque.

Il serait mort sur le coup, mais la SQ n’est pas en mesure de dire ce matin si la victime est un homme ou une femme, ni son âge.

Lors de l’impact, le chauffeur du camion qui roulait en direction d’Alma en a perdu la maîtrise et est allé percuter les installations des Serres Dame Nature, où heureusement il n’y avait personne à l’intérieur.

Vers 9 h, 9 h 45, on a entendu des bruits de pneus et de freins. Le chauffeur de la van a vraiment appliquer les freins parce que ça rentré dans nos serres de production. Mais avant qu’on sache qu’il y avait une voiture impliquée, ça pris un certain temps.

Rebecca Rouleau des Serres Dame Nature