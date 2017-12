Vague de froid : les activités intérieures ont la cote

La vague de froid actuelle ne fait pas que des malheureux. Plusieurs entreprises de la région tirent actuellement profit de la situation. C'est le cas des centres d'activités intérieures où les clients sont plus nombreux. Mais pour d'autres raisons, les garages sont aussi très occupés.

La chaleur était palpable au centre d'amusement Savana de Chicoutimi. En raison du froid extrême, l'endroit a été pris d'assaut par les familles.

« Vu qu'il fait froid dehors, on n’a pas le choix, on trouve des activités à l'intérieur pour qu'ils puissent dépenser leur énergie », explique une mère de famille.

Avec le 40 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur, on est fortement sollicité. On est très heureux surtout que c'est pendant le temps des Fêtes.

Serge Guillaume, copropriétaire du centre d'amusement Savana