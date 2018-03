Vives réactions au projet d’amphithéâtre

Le projet de nouvel amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi réjouit bien des commerçants de Saguenay.

L'amphithéâtre qui serait construit en plein coeur du centre-ville de Chicoutimi devrait servir autant pour des matchs de hockey que pour des spectacles.

Le nouvel aréna construit au coût de 70 millions de dollars pourrait accueillir 4000 personnes.

Bien que le problème de stationnement dans ce secteur en inquiète plusieurs, la majorité des commerçants voient d’un bon oeil le projet.

« C’est sûr que ça va amener de l’achalandage supplémentaire parce que premièrement oui ça va servir au hockey, oui ça va servir à des spectacles, oui ça va animer la place. Beaucoup de centres-villes quand on pense à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, les arénas s’en vont dans les centres-villes alors je pense qu’il y a un but à ça, c’est pour animer les centres-villes », explique Bruno Gauthier, président Association du centre-ville de Chicoutimi.

La nouvelle est aussi bien accueillie par le producteur de spectacle Robert Hakim.

Il est d'avis qu'actuellement il manque une salle pour les spectacles à grand déploiement à Saguenay.

« Il y a un manque, on n’est pas capable de faire des spectacles internationaux à part peut-être à la zone portuaire l’été à l’extérieur. N’importe quel projet qui peut nous permettre de faire des spectacles, de cette envergure-là, c’est oui! Comment on pourrait dire non à un projet comme ça? », souligne le producteur.

Un autre projet

Un comité de citoyens souhaite que la Ville construise plutôt un centre multiculturel sur le terrain prévu pour l'amphithéâtre.

Ce projet, qui combinerait le cirque, la danse, la musique et le théâtre, n'est pas conciliable avec un aréna, selon le comité.

« Nous comptons faire une salle de calibre professionnel. On parle d’une salle comme la maison symphonique à Montréal ou le palais Montcalm à Québec », expose Dominic Tremblay du comité de pilotage pour un complexe multiculturel à Saguenay.

Ce comité rencontrera la ville à la fin mars.