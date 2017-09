Yannick Baillargeon se lance dans la course à la mairie de La Doré

Après le président du syndicat de la scierie de Produits forestiers Résolu de La Doré, Ghislain Laprise, c'est au tour de Yanick Baillargeon de briguer le poste de maire de la municipalité.

Un texte de Mélissa Paradis

Le conseiller municipal, qui est aussi copropriétaire de l'entreprise informatique Authen-TIC, compte en faire l'annonce officielle vendredi.

M. Baillargeon souhaite poursuivre le travail du maire sortant, Jacques Asselin, qui a fait savoir qu'il ne solliciterait pas de cinquième mandat.

Yanick Baillargeon veut miser sur les infrastructures de sa municipalité et développer le secteur du plein air pour attirer les jeunes familles et dynamiser la ville.

Il souhaite également développer le secteur des technologies pour diversifier l'économie de La Doré qui repose essentiellement sur l'industrie forestière.

« On n’a plus besoin d’être dans les grands centres pour développer des entreprises technologiques et je pense que c’est plus vers là qu’il va falloir se diriger », indique M. Baillargeon en entrevue.