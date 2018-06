Le dimanche 24 juin est la fête nationale du Québec. Cette fête est aussi appelée la St-Jean-Baptiste.

C’est un jour de congé (jour férié) pour tous les travailleurs de la province de Québec. Certains commerces sont ouverts, d’autres fermés (voir détails ci-dessous). Plusieurs festvités ont lieu. Pour plusieurs Québécois, elle est un des moments dans l’année où les aspirations souverainistes s’expriment le plus.

D'où vient la Saint-Jean-Baptiste?

À l’origine une fête religieuse célébrant depuis des siècles Jean le Baptiste, mais également le solstice d’été qui débutait aussi le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste a été soulignée par les colons de la Nouvelle-France dès 1606. La fête se fera de plus en plus patriotique au Bas-Canada dès les années 1830, notamment avec les actions de la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste qui voit le jour en 1843 et qui se verra éventuellement confier l’organisation des festivités.

Une célébration patriotique

La tangente patriotique de la Saint-Jean-Baptiste culminera le 24 juin 1968 lorsque Pierre-Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada, assiste au traditionnel défilé à Montréal et est invectivé par des manifestants indépendantistes qui tentent de le chasser de sa tribune à coup de slogans et en lui lançant des objets. Refusant de quitter la scène alors que les forces policières répriment les manifestants, Pierre-Elliott Trudeau sera réélu le lendemain avec une forte majorité au Québec.

Alors que le pape Pie-X fera de Saint-Jean-Baptiste le patron spécifique des canadiens français en 1908, le gouvernement du Québec attendra 1925 avant de faire officiellement du 24 juin jour férié. Bien que la fête possède toujours une connotation religieuse dans certains pays, la Saint-Jean-Baptiste deviendra finalement officiellement la fête telle qu’on la connaît au Québec 11 mai 1977 lorsque le gouvernement péquiste de René Lévesque, par un décret ministériel, en fait la « Fête nationale du Québec ».

Célébrations

L’esprit festif de ce moment qui marque non seulement le beau temps, mais pour plusieurs la fin des classes, se transporte dans toutes les régions du Québec où de nombreux spectacles qui célèbrent la musique d’ici sont organisés. Le tout culmine habituellement par un feu de joie, un héritage de la tradition païenne qui symbolisait la puissance fertilisante du soleil.

Les deux plus grosses célébrations de la Saint-Jean-Baptiste ont lieu d’abord le 23 juin dans la capitale nationale de Québec, où un important spectacle a traditionnellement lieu sur le site historique des plaines d’Abraham. La Fête se poursuit à Montréal avec le traditionnel défilé de la Saint-Jean Baptiste dans les rues de la métropole, puis se transporte au parc Maisonneuve pour un spectacle rassembleur.

La programmation complète des festivités par ville est disponible sur le site de la Fête nationale du Québec.

Jour de congé

Le 24 juin étant un congé férié par la loi, les travailleurs se doivent d’obtenir un congé payé. Les salariés qui travaillent le jour de la Saint-Jean-Baptiste devront recevoir une indemnité. Étant une journée de fin de semaine, l'employeur vous offrira une journée de congé compensatoire avant ou après cette date.

Qui travaille donc?

Les dépanneurs sont généralement ouverts. Toutes les succursales de la SAQ, à titre de société d’État, seront fermées.

Les caisses et les banques seront fermées, tout comme les centres commerciaux, tandis que les pharmacies peuvent ouvrir à la discrétion du propriétaire.

Les commerces ouverts le jour de la Saint-Jean-Baptiste fonctionnent avec un personnel réduit en fonction de la loi, alors la patience est de mise!

Au niveau des activités municipales, les bibliothèques sont fermées, tandis que les parcs demeurent ouverts et le transport en commun fonctionne avec un horaire modifié le 24 et le 25 juin. Consultez la site de la STM et du RTM pour vérifier vos trajets.

