Portrait inspirant : Antoni Porowski, le Montréalais qui s'illustre dans Queer Eye

Antoni Porowski est en effet bien plus qu'un beau garçon! Il est Le Montréalais qui s’illustre dans la nouvelle version de Queer Eye diffusée sur Netflix. De plus, il sortira cet automne son premier livre de recettes. Lorsque les planètes s’alignent, les passions s’entrecroisent et tout semble possible! Antoni a le vent dans les voiles!

Montréalais d’origine polonaise, New Yorkais… et bien plus!

D’origine polonaise, Antoni Porowski est né en 1984 et a grandi à Montréal. Jeune adulte, il étudie à l’université de Concordia et part ensuite vivre à New York pour y apprendre le métier d’acteur. Pendant cette période, même s’il obtient quelques rôles, il travaille dans le domaine de la restauration pour réussir à payer son loyer. Il affectionne particulièrement le monde culinaire puisqu’il cuisine depuis toujours ou presque! Il a été élevé par une famille qui lui a transmis son savoir-faire. Cuisiner recèle donc une symbolique particulière. Pour lui, la nourriture permet de rester en contact avec ses origines. Il a développé cette passion, mais surtout son expertise, par lui-même, avec sa famille et aussi à travers ses différentes expériences en restauration.

Une rencontre avec Ted Allen

Alors qu’il vit toujours à New York, il a la chance de croiser Ted Allen, celui qui tenait le rôle d’expert culinaire dans la version originale de Queer Eye for the Straight Guy. Ils vivent dans le même quartier! D’abord invité à une simple fête, il devient par la suite son assistant personnel et son chef cuisinier. C’est celui-ci qui l’aurait introduit au créateur de la série. On pourrait ici parler d’heureux hasard ou… de sérendipité!

En 2017, Antoni Porowski annonçait qu’il ferait partie de l’équipe de Queer Eye, la nouvelle version réalisée par Netflix; série qui a connu un succès instantané. L’année suivante, il signait avec une maison d’édition pour la parution d’un livre de recettes.

Queer Eye

Dans cette téléréalité, cinq homosexuels viennent en aide à des individus sur différentes facettes de leur existence.

La série met à l’avant plan le styliste Tan France, le coiffeur Jonathan Van Ness, l’expert en culture Karamo Brown, le designer d’intérieur Bobby Berk et l’expert en gastronomie Antoni Porowski. Alors que la première version de cette série, qui était diffusée sur les ondes de Bravo de 2003 à 2007, présentait les cinq protagonistes homosexuels comme des superhéros, cette seconde mouture, cette fois-ci réalisée par Netflix, conserve le même concept, mais présente une équipe de cinq homosexuels qui sont d’abord et avant tout des humains! Ils possèdent bien sûr une expertise dans leur domaine respectif, mais ils sont aussi des êtres empathiques avec une grande sensibilité. La téléréalité met l’accent sur les rencontres qui sont faites et les métamorphoses qu’ils créent, qui dépassent l’aspect physique.

Queer eye nous fait donc découvrir l’homme, qui prend le chapeau d’expert de l’alimentation et sommelier, qui va bien au-delà de ses traits de top model. Antoni Porowski a peut-être eu de la chance en étant au bon endroit au bon moment… ou il a plutôt simplement suivi le chemin de ce qui lui tenait à cœur : la cuisine et le jeu. Il n’a pas eu à faire de choix à travers ses passions. Queer eye les entremêle à la perfection!

Pour en apprendre davantage, suivez-le sur Instagram et sur Facebook.

Dès le 3 octobre, vous pourrez aussi vous procurer son livre de recettes!