Relation tumultueuse : elle divorce d'un pirate mort il y a 300 ans

Un conte de fées peut rapidement virer en cauchemar. Surtout lorsque le prince charmant se révèle être un spectre et qu'il devient menaçant...

Amanda Teague méditait lorsque le fantôme de Jack, un pirate haïtien ayant vécu au 17e siècle, s'est manifesté en sa présence pour la première fois. D'abord réticente à l'idée d'engager la conversation avec cet étranger, elle s'est laissée séduire au fil de ses apparitions.

Que vous y croyiez ou non, l'histoire racontée par cette femme de 47 ans originaire de Belfast, en Irlande du Nord, est peu banale et donne froid dans le dos.

À en croire les témoignages qu'elle a livrés à différents médias, Amanda est tombée follement amoureuse de cet ancien pilleur de navires. Les 300 ans qui les séparaient ne posaient pas problème. Que l'un des deux ne soit pas fait de chair et d'os non plus, apparemment.

Convaincus qu'ils avaient enfin trouvé l'âme sœur, les tourtereaux ont décidé d'unir leur destinée. La principale intéressée assure qu'ils ont échangé leurs vœux de mariage en mer, de façon tout à fait légale.

Malheureusement, la lune de miel fut de courte durée.

Rapidement, la frayeur s'est immiscée et les supplices ont débuté.

Du rêve au cauchemar

Avant les noces, les rapports intimes entre Jack et Amanda étaient fréquents et intenses. La chimie opérait, tant au niveau spirituel que physique.

Or, environ deux semaines après avoir dit « oui, je le veux », la principale intéressée a noté un changement dans le comportement de son fantôme d'amour. Elle le sentait plus distant et impatient, voire agressif.

Amanda Teague. La lune de miel fut de courte durée pour Jack et Amanda.

Amanda Teague. Quelques témoins, dont des demoiselles d'honneur, ont assisté à la cérémonie.

Amanda Teague. Selon Amanda, les aventures de Jack Sparrow (le célèbre pirate des Caraïbes) ont été inspirées la vie de son amoureux. Ce qui explique qu'une photo du personnage campé par Johnny Depp était bien en vue lors de la cérémonie de mariage.

Pour empirer les choses, l'état de santé de la nouvelle mariée se détériorait rapidement. Les nausées et les douleurs abdominales étaient fréquentes.

Il l'affaiblissait en lui volant son énergie et en la faisant souffrir.

Amanda a même dû être opérée d'urgence, puis hospitalisée durant une semaine, après avoir contracté une infection d'origine bactérienne. Selon elle, le fait d'avoir dû enlever sa bague de mariage l'a aidé à retrouver des forces.

Amanda Teague. Une fois la bague enlevée, les maux se sont estompés.

« C’était terrifiant de voir un côté complètement différent du bel esprit dont j'étais tombée en amour », s'est-elle confié.

Malgré les nombreuses menaces à son endroit - Jack promettait de la tuer si elle tentait de se débarrasser de lui, la malheureuse Irlandaise a demandé de l'aide. Un exorcisme fut pratiqué avec succès. Jack n'est plus jamais réapparu.

Quant au divorce, il fut prononcé tout récemment.

À contrecœur, Amanda Teague a délaissé la pratique de rituels spirituels, trop apeurée des dangers qui pourraient la guetter.

Les pirates décédés sont peut-être charismatiques et beaux parleurs, mais ne vous laissez jamais ensorceler...

Walt Disney Pictures. Johnny Depp, alias Jack Sparrow, de la franchise Pirates des Caraïbes.

(Crédit : Inside Edition/YouTube, Washington Post, metro.co.uk, ledauphine.com)



À LIRE AUSSI: