Elle met le feu à une maison après avoir aperçu une araignée

Une femme de l'État du Missouri est suspectée d'avoir provoqué un incendie dans une maison, après avoir prétendument trouvé une araignée.

Selon ce que rapporte la chaîne KCTV 5 News, Alexcia Berry aurait admis avoir mis le feu aux lieux, avant de jeter le blâme sur l'intruse à huit pattes qui l'avait effrayée.

C'est grâce à des images captées par au moins une caméra de surveillance privée que la suspecte de Kansas City a pu être identifiée, puis appréhendée.

House fire on the east side tonight. Thank you to citizens for sharing their security videos with KCFD Fire Investigators and KCPD Bomb and Arson so that we could arrest the suspected arsonist. Together we will make the city safer! #staysafekc #kcpd #kcfd pic.twitter.com/FEEE0CvtGO