Est-ce que marcher vite fait vivre plus longtemps?

Il semblerait que la marche rapide aurait des bénéfices sur votre longévité, selon une étude menée par l’Université de Sydney. Le résultat de ces recherches ont été publiés récemment dans le British Journal of Sports Medicine. D’après les conclusions de cette étude, marcher à une vitesse moyenne réduirait les risques de mortalité de 20%, comparativement à la marche lente.

Des résultats sur votre santé

Le risque de mourir d’un problème cardiovasculaire serait également réduit de 24% lors d’une promenade à vitesse moyenne, comparativement à une réduction de seulement 21% des risques si on se déplace plus lentement.

Un sport pour tous

Les personnes âgées de plus de 60 ans pourraient donc grandement bénéficier d'une augmentation de la cadence de leurs déplacements. Les aînés qui font de la marche rapide réduiraient leur risque de mourir d’un trouble cardiovasculaire de 53%.

Comment une simple «marche» devient une «marche rapide»?

On établit la marche rapide à une vitesse d’environ 5 ou 6 kilomètres par heure. Bien sûr, tout dépend du niveau de santé de l’individu. On mesure donc l’effort fourni en considérant notre niveau de forme. La marche rapide est atteinte lorsqu’on sent qu’on est légèrement essoufflé ou qu’on commence à suer, selon le Professeur Stamatakis.

On savait déjà que la marche est bonne pour la santé, mais le rôle de la vitesse de marche avait jusque-là été très peu étudié avant cette étude.

Il n’y aurait pas de corrélation établie entre la vitesse de nos déplacements et les risques de succomber d’un cancer, cela dit.

Même si de futures études nous en apprendront plus sur les bénéfices de la marche rapide, il est clair qu’une personne améliore sa santé cardiaque et diminue son risque de mortalité précoce en marchant le plus possible.

Les gens qui ne trouvent pas le temps de prendre une marche ou qui n’habitent pas dans un endroit qui permet de se déplacer facilement sans auto auraient donc avantage à marcher le plus rapidement possible lorsqu’ils le font afin de retirer un maximum d’avantages à chaque promenade!

Tout pour votre santé