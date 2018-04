La famille royale s’agrandit à nouveau avec la naissance d'un petit garçon à la date prévue, soit le 23 avril à 11:01 heure locale. Le prince William et Kate Middleton sont déjà les heureux parents du prince George et de la princesse Charlotte qui attendrissent le public à chaque apparition publique de la petite famille.

L’annonce de cette grossesse avait été confirmée par Kensington Palace le 4 septembre et la. Pour l’occasion, l’hôpital St Mary’s a imposé des périodes de restriction sur le stationnement autour de l’édifice entre le 9 et le 30 avril pour des fins de sécurité.

C’est William qui a annoncé la nouvelle à la reine par téléphone. Ensuite, comme le veut le protocole, la première ministre, Theresa May, a été mise dans la confidence. Enfin, Kensington Palace a annoncé officiellement la naissance du bébé ainsi que son sexe, son poids et l’heure de la naissance.

La machine à rumeurs allait bon train ces derniers jours dans les médias britanniques. Plusieurs faisaient des paris sur la date de l'accouchement, le sexe de l'enfant et son prénom. Selon le tabloïde The Sun, les noms les plus populaires chez les sondés étaient Mary, Alice, Arthur, Henry et Victoria.

Alors qu’il est coutume d’attendre 3 mois avant d’annoncer une grossesse, la duchesse Kate avait dû sortir la nouvelle assez tôt, car elle souffrait de nausées sévères tout comme lors de ses autres grossesses.

L’arrivée de ce nouveau bébé ravira tous les admirateurs de la famille royale qui attendent avec impatience le mariage prochain du prince Harry avec l’actrice américaine Meghan Markle.