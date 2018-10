6 minuscules changements pour une vie plus saine

Vous rêvez d’avoir la vie saine des Gwyneth Paltrow ou Jessica Alba de ce monde, mais l’ampleur de la tâche vous décourage? Pas de soucis, il suffit de quelques minuscules changements pour avoir une vie plus saine facilement.

On s’active simplement

Vous avez le choix entre ascenseur et escaliers? Choisissez les escaliers. Si chaque matin vous avez six étages à monter, commencez tout doucement. Montez un ou deux étages à pied, puis continuer en ascenseur. Augmentez doucement le nombre d’escaliers au fur et à mesure. Pensez simplement à vous tenir bien droit et à coordonner vos mouvements.

Le sport, cette épreuve

Votre mantra? Commencer petit! Il suffit d’intégrer au fur et à mesure le sport dans son emploi du temps. Et personne ne parle ici en terme d’heures! On commence petit vous vous rappelez? Commencez par cinq minutes de cardio: vélo, course à pied, corde à sauter… tous les jours pendant une semaine.

La semaine suivante, on augmente sa séance d’une minute par jour en renforcement musculaire. Et sans que vous le réalisiez, vous voilà faisant du sport 10 minutes chaque jour. C’est suffisant pour renforcer votre immunité et diminuer les risques de maladies cardiovasculaires.

10 petites minutes chaque jour.

Un minuscule changement: les fruits et les légumes

Qui dit vie plus saine, dit fruits et légumes. Mais on ne vous conseille pas de subitement remplir le frigo de végétaux! L’idée est plutôt de mettre une touche de couleur dans votre assiette. Par exemple, quelques feuilles de salade en début de repas parfumée à l’huile d’olive et une pincée de sel ou d’un zeste de citron.

Une poire ou une nectarine en guise de dessert de temps en temps vous fera le plus grand bien, sans pour autant vous forcer. Et on s'inspire de ces trucs et astuces pour en manger plus.

Osez la découverte

Bette à carde, chou frisé, kale, topinambour… Vous ne savez pas vraiment quel goût ont ces aliments? Sortez de votre zone de confort et osez. C’est en testant de nouveaux aliments qu’on connait mieux ses goûts.

Le sucre

On oublie le « plus jamais », ça ne marche jamais! Par contre, on peut réduire les sucreries sans se priver. Un dessert une à deux fois par semaine ou du chocolat sont de belles motivations. Ces aliments plaisir seront parfaits pour les jours où vous avez envie de vous récompenser. On peut aussi remplacer le sucre blanc par ces alternatives.

Le sommeil, l’élément essentiel dune vie plus saine

Votre santé en dépend. Et pour bien dormir, il vous faut un rituel pour vous endormir rapidement et de la bonne façon.

Faites quelque chose d’agréable une heure avant le coucher. Bannissez les écrans, qui empêche la production de mélatonine, arme essentielle à un bon sommeil. Et maintenez la température de la chambre en-dessous de 21 degrés.

Prenez le temps

On dit qu’il faut 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude dans notre quotidien. Prenez le temps, progressez doucement à votre rythme. N’instaurez pas toutes ces nouvelles habitudes du jour au lendemain, vous finiriez essoufflé et frustré.

