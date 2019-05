Et les pays où les habitants dorment le plus sont…

Vous manquez de sommeil? Eh bien, ne perdez pas une seconde de plus et déménagez dans un pays pro-dodo! En effet, puisque les habitudes de vie d’une personne peuvent varier selon l’environnement qui l’entoure, ainsi que les traditions et les coutumes de son pays d’origine, il est fort intéressant de voir que des scientifiques se sont penchés sur la question, à savoir dans quels pays les gens dorment le plus... Et le Canada fait partie du top 10!

Vive la technologie! Bon techniquement, celle-ci est responsable de quelques problèmes liés au sommeil – parce que se coller l’écran d’un téléphone intelligent à deux pouces du visage, au lit, n’encourage certainement pas à bien dormir – mais c’est en partie grâce à une application que des scientifiques ont pu évaluer les habitudes de dodo des habitants des quatre coins de la planète. Ce sont donc des milliers de personnes réparties à travers une centaine de pays qui ont ainsi ouvert la porte de leur chambre à coucher, pour les besoins de la cause…

Un top 10 bien réparti globalement

À la surprise générale, quelques pays reconnus pour faire des siestes régulières chaque après-midi, comme l’Espagne (quoique selon de récentes données, seulement 16% des Espagnols feraient une sieste quotidienne), ne figurent même pas parmi le top des pays les plus dormeurs. En même temps, il est vrai qu’une bonne « siesta », ça fait du bien sur le moment, mais ça peut grandement nuire à une nuit de sommeil, par la suite.

Bref, le top 10 des pays les plus dormeurs s’établit comme suit, avec la durée moyenne d’une nuit de sommeil par habitant :

Pays-Bas = 8 heures 5 minutes Nouvelle-Zélande = 8 heures 4 minutes France = 8 heures 3 minutes Australie = 8 heures 1 minute Belgique = 8 heures 1 minute Canada = 7 heures 58 minutes Royaume-Uni = 7 heures 54 minutes États-Unis = 7 heures 52 minutes Japon = 7 heures 30 minutes Singapour = 7 heures 24 minutes

Au sixième rang (même au cinquième si on prend en considération que l’Australie et la Belgique se partagent la quatrième position avec le même nombre d’heures de sommeil), le Canada est quand même loin d’être à plaindre!

Quelques chiffres supplémentaires intéressants en rafale

14 % des Canadiens dorment seuls.

% des Canadiens dorment seuls. Aux États-Unis, 37 % des adolescents avouent envoyer des messages-textes en secret le soir, dans leur lit!

% des adolescents avouent envoyer des messages-textes en secret le soir, dans leur lit! 20 % des personnes demanderont à leur médecin, au moins une fois dans leur vie, des médicaments pour les aider à dormir.

% des personnes demanderont à leur médecin, au moins une fois dans leur vie, des médicaments pour les aider à dormir. 71 % des Américains acceptent que leur animal de compagnie passe la nuit dans leur lit.

% des Américains acceptent que leur animal de compagnie passe la nuit dans leur lit. 65 % des Canadiens disent ne jamais faire de sieste.

% des Canadiens disent ne jamais faire de sieste. Plus de 50% des pets d’une personne se produisent durant son sommeil!

En regardant ça sous cet angle, si l’objectif de vos prochaines vacances est de vous reposer au maximum, optez pour un séjour aux Pays-Bas. Dans le cas contraire, pour faire la « fiesta », pliez bagage et envolez-vous pour Singapour!

(sources : sleepadvisor.org, fr.statista.com et thealternativedaily.com)