La science le confirme: magasiner rend heureux!

C’est LA nouvelle que toute fashionista digne de ce nom attendait! La science prouve enfin que faire les boutiques rend heureux. Oui, oui, des scientifiques se sont penchés là-dessus! De là à penser qu’ils avaient besoin d’une excuse pour aller flâner dans les boutiques, il n’y a qu’un pas…

C’est aux américains que nous devons cette « découverte ». Une étude réalisée par le Journal of Consumer Psychology montre en effet que magasiner est bon pour le moral. Pourquoi? Il semble que notre tristesse se caractérise par le manque de contrôle qu’on peut ressentir sur notre vie. Le magasinage est donc parfait pour se redonner confiance. C’est le banquier qui va être content!

Le bonheur de magasiner

Ils sont un peu étranges quand même ces scientifiques. L’étude portait sur la relation entre le shopping et… la mort. On a demandé à des cobayes d’imaginer leur propre mort puis les ont divisés en deux groupes: les raisonnables d’un côté, les accros à la carte de crédit de l’autre. On leur a ensuite demandé de répondre à un questionnaire. Si le premier groupe ne changeait rien à ses habitudes de consommation et d’achats, le second groupe, lui, était prêt à faire exploser crédit, marge et j’en passe!

Selon les résultats analysés, il en ressort que prendre des décisions d’achat réduit la tristesse résiduelle que nous ressentons et procure une sensation de reprise de contrôle de notre vie. Et tenez vous bien, il y a une réelle différence entre le lèche-vitrine et le fait de passer à la caisse: acheter serait 40 fois plus efficace à neutraliser le sentiment de tristesse! Les acheteuses se sentiraient d’ailleurs 3 fois moins triste que celles qui se contentent de regarder les vitrines.

Shutterstock

Gérer le coup de blues

Un changement négatif dans notre vie, une rupture, un coup de blues, un licenciement… On sort la carte de crédit. C’est une activité bien connue, largement représentée au cinéma et à la télévision (coucou Carrie Bradshaw et Blair Waldorf!) D’ailleurs saviez-vous que le fait d’acheter a un effet relaxant? Parce que l’achat répond à une satisfaction d’un besoin. C’est aussi la réponse à une tension. Rappelez-vous cette paire de stilettos qui vous faisait tellement envie! Au point d’y penser un peu trop souvent. Le fait de craquer supprime cette tension. Bon c’est une bonne excuse on est d’accord, mais parfois, ça fait vraiment du bien de se faire (un petit) plaisir.